США в ООН подтвердили сохранение санкций в отношении России и осудили признание «документов» ОРДЛО

Соединенные Штаты Америки подтвердили совместную с Европейским союзом позицию о сохранении санкций в отношении России в прекращении им нарушений международного права и осудили признание Россией «документов», незаконно выдаются фактической властью в оккупированных частях Донбасса.

Как заявила постоянный представитель США в ООН Никки Хейли на открытых дебатах в Совете безопасности ООН на министерском уровне на тему «Соблюдение международного мира и безопасности: конфликты в Европе», США и ЕС едины в подходе к санкциям в отношении России, а именно – эти санкции должны действовать, пока Москва не выполнит своих обязательств по минскими договоренностями об урегулировании конфликта на Донбассе, а отдельные санкции из-за аннексии Крыма – к возвращению полуострова под контроль Украины.

Решение России признать некоторые документы, выдаваемые фактическими органами на оккупированных частях Луганской и Донецкой областей, заявила Хейли – это «еще один прямой вызов усилиям в целях установить мир на востоке Украины».

По ее словам, США дальше продолжают призывать Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, засвидетельствовать приверженность к миру, полностью выполнить обязательства по минскими договоренностям и прекратить аннексию Крыма.



Попытки России дестабилизировать Украину является сейчас одним из крупнейших вызовов, стоящих перед Европой, сказала постоянный представитель США в ООН.



«США считают, что с Россией можно иметь лучшие отношения ... Но расширение сотрудничества с Россией невозможно за счет безопасности наших европейских друзей и союзников», – отметила Никки Хейли.



Дебаты о безопасности в Европе созвала Украины, которая как непостоянный член Совета безопасности ООН в этом месяце председательствует в Совете безопасности.