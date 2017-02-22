Крым посетил западноевропейский архиепископ РПЦ за рубежом

Крым посетил архиепископ Женевский и Западноевропейский (Русской православной церкви за рубежом) Михаил Донсковый. В управлении Симферопольской и Крымской епархии УПЦ МП 16 февраля состоялась встреча митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря с архиепископом.

Как сказано на сайте епархии, архиепископ Михаил первый раз посетил Крым в 2010 году.

«В июле 2010 года он посетил Севастополь, где завершился морской поход по пути, представляющему собой обратный порядок маршрута русских соотечественников, уходивших в 1920 году из Крыма: Венеция, Бизерта, Мальта, Пирей, Лемнос, Галипполи, Стамбул, Севастополь. Владыка Михаил принимал участие в этом походе и по его окончании совершил Божественную литургию в соборе святого равноапостольного князя Владимира в Херсонесе», - говорится в сообщении.

Архиепископ Михаил родился в Париже в 1943 году. Приняв монашество, возглавлял епархии в Америке и Европе. Является активным сторонником сближения РПЦЗ с Московской патриархией, принимал участие в подписании Акта о восстановлении церковного единства в мае 2007 года. В декабре 2008 года получил российское гражданство. Живет и служит в Женеве (Швейцария).