В крымскотатарском отделении КНУ отметили День родного языка

Студенты и преподаватели отделения крымскотатарского языка и литературы института филологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко 21 февраля провели семинар, посвященный Дню родного языка. Об этом Крым.Реалии рассказала преподаватель крымскотатарского языка Сабрие Трош.

«Провели семинар после третьей пары с участием студентов всех трех курсов, 11 третьекурсников и по 13 студентов второго и первого курсов отделения крымскотатарской филологии», – сказала она.

По словам Сабрие Трош, студенты написали диктант на родном языке, посвященный связи родины и родного языка, прочитали лекцию и несколько докладов. Один из них был посвящен возможностям крымскотатарского языка.

«Например, говорили о том, что в крымскотатарском языке есть 15 способов обратиться к бабушке и другие интересные факты о нашем родном языке», – добавила Трош.

Одной из тем семинара было соотношение политики и языка, наличие у крымских татар государственности, как условия развития национального языка. «На семинаре пришли к выводу, что государственность является необходимым условием развития языка. А пока государственности нет, язык обогащается за счет заимствования из турецкого и других языков», – отметила Трош.

Отделение крымскотатарской филологии было создано в Институте филологии Киевского национального университета им. Т.Шевченко в 2014 году. В трех группах первого, второго и третьего курсов отделения обучается тридцать сем студентов, на кафедре тюркологи работает три специалиста крымскотатарской филологии.