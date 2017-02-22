Из-за аннексии Крыма и конфликта на Донбассе в Украине ухудшилась ситуация с правами человека – Amnesty International

Международная правозащитная организация Amnesty International отмечает ухудшение ситуации с правами человека в Украине. Это связано с вооруженным конфликтом на Донбассе и аннексией Крыма, говорится в годовом отчете правозащитников.

«На востоке Украины ... обе стороны нарушали соглашение о прекращении огня. И украинские войска, и силы пророссийских сепаратистов продолжали пользоваться безнаказанностью, несмотря на осуществленные нарушения норм международного гуманитарного права, включая такие военные преступления, как пытки», – утверждают правозащитники.

По их данным, обе стороны конфликта в Донбассе незаконно задерживали людей, подозреваемых в поддержке другой стороны, в том числе для того, чтобы использовать их в обменах пленными.

По ситуации в аннексированным Россией Крымом в Amnesty International указывают, что независимые журналисты на полуострове не могут работать открыто, а работники СМИ с материковой части Украины не могут попасть в Крым. Местные журналисты и блогеры, которые критически относящиеся к аннексии, не рискуют высказывать свои взгляды, опасаясь возбуждения дел. Правозащитники отмечают, что ни одно насильственное исчезновение после российской аннексии полуострова не было расследовано эффективно.

Оценив ситуацию в 159 государствах, правозащитники пришли к выводу, что во всем мире происходит выхолащивание главных прав и свобод человека. При этом под особой угрозой, по мнению правозащитников, находится принцип равенства прав всех людей.