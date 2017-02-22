Сирия и ИГИЛ не вытеснили Украину из поля зрения Запада – эксперт

Новые проблемы западного мира не отодвинули вопросы аннексированного Крыма и агрессии России против Украины на Донбассе «в дальний угол» мировой повестки. Об этом в эфире Радио Крым.Реалии рассказал эксперт Института евроатлантического сотрудничества Андреас Умланд.

По мнению эксперта, появление таких новых мировых вызовов, как миграционная тема в Европе, международный терроризм, повышение популистского градуса во время западных выборов, не оттеснили тему Украины среди политиков Евросоюза и США на задний план.

«Украина стала важной для самоидентификации европейского проекта. Было очень много усилий, чтобы подписать соглашение об ассоциации и Евромайдан был связан с этим соглашением – это дало такой общеевропейский заряд. Есть люди, которые думают о европейской идее, для них Украина стала важной и нужной. Это все связано с Россией и этот заряд – например, санкции – очень высокий и он подрывает соотношение Запада с Россией...Например, в американском конгрессе сейчас удивительное единство касательно санкций, политики в отношении Украины и России», – подчеркнул Умланд.\

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Кроме того, по словам эксперта, России будет трудно представить себя, как надежного партнера для западных стран.

«Надежды, что что-то кардинально изменится при президентстве Дональда Трампа, сейчас уходят. Хотя Трамп непредсказуемый политик и всякое может случиться, но сейчас, в частности, проблема Донбасса и Крыма доминирует в переговорах между Западом и Россией. Как в российско-европейских, так и в американско-российский переговорах. Пока не будет хотя бы для Донбасса найдено какое-то решение, России будет трудно представить себя как надежного партнера», – резюмировал Умланд.

С 17 по 19 февраля в Баварии проходила ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности, где политическая элита обсуждала проблемы современного мира: нестабильность со времен Второй мировой войны, угрозы со стороны исламистов и террористических организаций, ситуацию с безопасностью в Европе, Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке.

Президент Украины Петр Порошенко 17 февраля во время выступления заявил, что политика умиротворения не остановит Россию, и любые соглашения с этой страной за спиной Украины «невозможны» и только «усугубят ситуацию». Петр Порошенко настаивает на необходимости сохранения санкций против Москвы, пока Россия не уйдет из Донбасса и Крыма.

В своем выступлении на Мюнхенской конференции вице-президент США Майк Пенс заявил, что «Россия должна ответить за свои действия в Украине». Он подчеркнул, что администрация США продолжит следить за действиями России в отношении Украины.

В ответ на это российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия также хочет выполнения Минских соглашений. Дипломат заявил, что российское руководство «не снимет санкции с Евросоюза», пока не выполнены договоренности. В своем выступлении Лавров также возложил ответственность на НАТО за рост напряженности в европейских делах.