Российское издание «Медиазона» оштрафовали за новость о Меджлисе

Российское издание «Медиазона» получило от Роскомнадзора уведомления о двух штрафах на пять тысяч рублей. Один из них за новость о Меджлисе крымскотатарского народа, в которой не указали, что на территории Крыма деятельность организации запрещена.

Об этом «Медузе» сообщил редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов.

Второй штраф был назначен за упоминание о националистической организации Misanthropic Division, которую Красноярский краевой суд запретил в 2015 году.

«Медиазона» намерена обжаловать решение Роскомнадзора.

«Мы с этим штрафом не согласны, потому что считаем, что положительного контекста в обозначении этих организаций у нас не было. Про Misanthropic Division у нас написано, что это нацисты, которых обвиняют в убийствах», – сообщил Смирнов. Он добавил, что в других новостях об этих организациях было указано, что они запрещены в России.

В Роскомнадзоре «Медиазоне» сообщили, что используют «специальную программу по выявлению СМИ, которые не обозначают экстремистские организации экстремистскими», и «с февраля начали массово выписывать за это штрафы».

В апреле 2016 года подконтрольный России Верховный суд Крыма запретил деятельность Меджлиса на территории аннексированного полуострова. Мировое сообщество выразило решительный протест в связи с такими действиями российских властей. Защита Меджлиса отправила апелляцию в Верховный суд России, однако апелляционная инстанция подтвердила запрет на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа.

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление.

16 января Украина подала иск в Международный суд, высший судебный орган в структуре ООН, о нарушении Россией международных конвенций по противодействию финансированию терроризма и расовой дискриминации.