Amnesty International назвала Ахтема Чийгоза «узником совести»

В ежегодном докладе международной правозащитной организации Amnesty International назвали зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народна Ахтема Чийгоза «узником совести».

«Продолжился судебное разбирательство по делу Ахтема Чийгоза, заместителя председателя Меджлиса, по сфабрикованным обвинениям в организации «массовых беспорядков» 26 февраля 2014 в Симферополе (преимущественно мирного митинга накануне российской оккупации, во время которого произошло несколько столкновений между пророссийскими и проукраинскими демонстрантами). Находясь в следственном изоляторе неподалеку от здания суда, он мог присутствовать на судебных слушаниях только с помощью видеосвязи из-за якобы «опасность», которую он представлял. Ахтем Чийгоз – один из крымских узников совести. Али Асанов и Мустафа Дегерменджы также продолжали находиться под стражей за участие в тех же «массовых беспорядках» 26 февраля 2014 года», – говорится в сообщении правозащитников.

В ежегодном отчете Amnesty International также указано, что ситуация с правами человека на территории Украины значительно ухудшилась в связи с аннексией Крыма и продолжение конфликта на Донбассе.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.