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Новости

Соперником боксера Усика может стать бывший спарринг-партнер Владимира Кличко

Архивное фото: поединок Александра Усика с Кшиштофом Гловацким, Гданск, 18 сентября 2016 года

Архивное фото: поединок Александра Усика с Кшиштофом Гловацким, Гданск, 18 сентября 2016 года

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Чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе по версии WBO Александр Усик заявил о том, что его следующим оппонентом может стать Майкл Хантер-младший

Об этом боксер рассказал время прямого эфира на своей странице в Instagram, сообщает «Эсперссо».

«Следующий соперник, насколько мне известно, Майкл Хантер», – отметил Усик.

По словам украинского боксера, готовиться к поединку он будет в Америке.

Американец Майкл Хантер выиграл 12 поединков из 12-ти, восемь – нокаутом.

В декабре Александр Усик одержал победу в бою над южноафриканцем Табисо Мчуну и защитил чемпионский титул WBO.

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