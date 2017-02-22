На нескольких улицах Симферополя и Севастополя 23 февраля планируют перекрыть движение

В связи с мероприятиями, приуроченными к празднованию российского «Дня защитника Отечества», движение на некоторых улицах Севастополя и Симферополе планируют перекрыть.

«В связи с проведением торжественной церемонии возложения цветов к Вечному огню на могиле Неизвестного солдата, с 20:00 часов 22 февраля до 11:00 23 февраля 2017 года будет запрещена парковка транспортных средств и перекрыто движение автотранспорта на участке от перекрестка ул. Павленко и ул. Александра Невского до парка имени Юрия Гагарина», – говорится в сообщении пресс-службы подконтрольной Кремлю администрации Симферополя.

В Севастополе движение намерены перекрыть по центральному кольцу города.

«Движение будет ограничено по ул. Ленина на участке от пл. Суворова до пл. Нахимова; по пр. Нахимова до пл. Лазарева; по ул. Советская на участке от ул. Воронина до ул. Ленина. Ограничение действует 23 февраля 2017 года для личного автомобильного транспорта с 06.00 до 19.00, включая общественный транспорт – с 09:00 до 11:00», – отметили в пресс-службе российского правительства Севастополя.

Кроме того сообщается, что в этот день на указанных участках временно запрещена парковка.

«С 04:00 23 февраля будет производиться эвакуация оставленных транспортных средств с пл. Суворова до пл. Лазарева. Въезд на парковку пл. Нахимова будет запрещен с 00:00 22 февраля. Эвакуация автомобилей с парковки начнется в 04:00 22 февраля», – добавили в пресс-службе.

В Крыму 23 февраля отмечают российский праздник – «День защитника Отечества». Этот день в России и аннексированном ею Крыму объявлен выходным.

День защитника Отечества, который отмечают 23 февраля, был установлен в РСФСР 27 января 1922 года, когда было опубликовано постановление о четвертой годовщине создания Красной Армии. Первоначально именовался как «День Красной Армии и Флота». С 1946 до 1993 годов носил название «День Советской Армии и Военно-Морского флота». После распада СССР праздник продолжали отмечать в ряде других стран СНГ. В Украине данный праздник был отменен указом президента Украины Петра Порошенко в 2014 году Вместо этого теперь 14 октября празднуют День защитника Украины.