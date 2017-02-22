Депрессия и отсутствие смысла жизни – основные причины суицида среди подростков. А в группы в социальных сетях тинейджеры обычно объединяются, чтобы обсуждать свои проблемы. Но общение в так называемых «группах смерти» не может стать причиной самоубийства. Такое мнение в утреннем эфире Радио Крым.Реалии высказала семейный психолог и гештальт-терапевт Светлана Панина.

«Часто подростки говорято том, что не видят будущего или будущее это настолько пугающе и туманно, что легче избежать какой-то тревогиразными средствами. И эти группы, о которых мы сегодня говорим, («группах смерти» – КР) они скорее объединяют подростков, которые испытывают те чувства, которые они не могут обсудить с другими людьми» – сказала она.

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F308960183&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&visual=true">SoundCloud</a>

По мнению психолога, вподобные группы дети идут «не от хорошей жизни». Винтернете тинейджеры обсуждают свои проблемы только в том случае, если не могут найти поддержку у родителей.

«Как так получилось, что контакт с ребенком настолько нарушен, что ребеноко каких-то своих тяжелых чувствах предпочитает говорить с другими людьми. Контакт нарушен. Почему он не доверяеттем людям, которые призваны его поддерживать», – сообщила психолог.

Накануне в Алуште возбудили уголовное дело по факту совершения попытки самоубийства 14-летней девочки. Причиной такого решения подростка, по версии следствия, была переписка в «группах смерти» в социальной сети.