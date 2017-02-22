В Киеве начинается марш по случаю годовщины Революции достоинства (трансляция)

В Киеве начинается марш по случаю третьей годовщины Революции достоинства и Дня Героев Небесной сотни.

В центре города собрались несколько тысяч человек, они держат флаги всеукраинского объединения «Свобода», партии «Национальный корпус» (создана на основе Гражданского корпуса «Азов») и партии «Правый сектор», государственные флаги и красно-черные флаги.

Организаторы называют акцию «Маршем национального достоинства».

Планируется, что участники марша от площади Независимости направятся к Верховную Раду Украины, чтобы там объявить требования к парламенту, правительству и президенту.

19 февраля вечером в Киеве между силовиками и активистами произошли столкновения – по шести задержанных активистов составили админпротоколы, травмированы трое правоохранителей.

В период с 18 по 22 февраля во всех регионах, в том числе и Киеве, чествуют Героев Небесной сотни.

В период с 21 ноября 2013 по 21 февраля 2014 во время столкновений протестующих с силовиками в центре Киева погибли более ста человек, крупнейшее из которых – 20 февраля. Большинство людей погибли от пуль снайперов, которые попадали протестующим в голову, сердце и шею. Кроме того, сотни протестующих в Киеве получили ранения. Впоследствии погибших участников акций протеста стали называть «Небесной сотней».

По данным Генпрокуратуры Украины, всего во время Евромайдана пострадали 2,5 тысячи человек, 104 из них погибли.