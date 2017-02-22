В Крыму сообщают о заключении под стражу чиновников из департамента по ФЦП

В Крыму сообщают о заключении под стражу нескольких чиновников из дирекции по управлению «Федеральной целевой программой по развитию Крыма и Севастополя» (ФЦП). Об этом заявил назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов на заседании подконтрольного России парламента Крыма 22 февраля.

По его словам, еще часть сотрудников этой дирекции уволены, сообщает «рупор» крымского правительства Крыма сайт «Крыминформ».

«Чиновники дирекции, которая занималась вопросами реализации федеральной целевой программы, уволены. Они не справились с поставленными задачами. Часть из них находится под стражей. Сегодня формирован новый региональный штаб по реализации ФЦП», – сказал Аксенов.

Комментариев дирекции по поводу заявления Сергея Аксенова на данный момент нет. На официальном сайте управления Следкома по Крыму информации о задержаниях чиновников на данный момент нет.

Бывший вице-премьер российского правительства Крыма Олег Казурин, курировавший вопросы реализации «Федеральной целевой программой по развитию Крыма и Севастополя» был задержан 14 февраля. По данным следствия, с августа по декабрь 2016 года он получил через посредника часть ранее оговоренной суммы взятки в размере 27 млн рублей. Российский Следком Крыма заявляет, что за эти деньги чиновник обещал «способствовать выбору одной из строительных фирм в качестве единственного поставщика при заключении контракта на строительство жилья в Крыму», а также гарантировал общее покровительство фирме при исполнении ею муниципального контракта.

Казурин был назначен вице-премьером крымского правительства 19 января 2016 года. Он был уволен по инициативе российского главы полуострова Сергея Аксенова в конце прошлого года «за невыполнение им государственных задач и своих служебных обязанностей».

«Федеральная целевая программа по развитию Крыма и Севастополя» рассчитана до 2020 года, документ был составлен российским правительством в 2014 году, после аннексии полуострова.