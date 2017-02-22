Верховный суд России постановил освободить активиста Дадина

Президиум Верховного суда России постановил освободить оппозиционного активиста Ильдара Дадина, закрыть возбужденное в отношении него уголовное дело и признать право осужденного на реабилитацию. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

Заместитель генерального прокурора Леонид Коржинек заявил, что в действиях Дадина отсутствовал состав преступления.

Сам Дадин участвовал в заседании Президиума Верховного суда России по видеосвязи, назвав процесс в отношении себя «цирком».

10 февраля Конституционный суд России, рассмотрев жалобу защиты Дадина, постановил пересмотреть дело в отношении оппозиционера и внести изменения в Уголовный кодекс. Саму статью о неоднократных нарушениях на митингах, по которой Ильдара Дадина осудили на два с половиной года колонии, суд признал законной, но требующей доработок.