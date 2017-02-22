Аксенов анонсировал очищение власти «несмотря на должности и заслуги»

Назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов объявил о необходимости продолжить борьбу с коррупцией в органах власти полуострова. Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбуке 22 февраля.

«Борьба с коррупцией и очищение органов власти будет вестись постоянно, жестко и целенаправленно, невзирая на должности и прошлые заслуги», – говорится в сообщении.

По словам Аксенова, в ходе последних проверок более 25 должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности, комитет по противодействию коррупции в Крыму направил в правоохранительные органы материалы, по которым возбуждено 35 уголовных дел, погашен ущерб на сумму более 2 миллионов рублей.

Сергей Аксенов предложил «закрепить нормативно» требования к служебному поведению лиц, которые находятся на госдолжностях в Крыму, а также виды взысканий и порядок их применения за коррупционные правонарушения.

Бывший вице-премьер российского правительства Крыма Олег Казурин, курировавший вопросы реализации «Федеральной целевой программой по развитию Крыма и Севастополя» был задержан 14 февраля. По данным следствия, с августа по декабрь 2016 года он получил через посредника часть ранее оговоренной суммы взятки в размере 27 млн рублей. Российский Следком Крыма заявляет, что за эти деньги чиновник обещал «способствовать выбору одной из строительных фирм в качестве единственного поставщика при заключении контракта на строительство жилья в Крыму», а также гарантировал общее покровительство фирме при исполнении ею муниципального контракта.

Казурин был назначен вице-премьером крымского правительства 19 января 2016 года. Он был уволен по инициативе российского главы полуострова Сергея Аксенова в конце прошлого года «за невыполнение им государственных задач и своих служебных обязанностей».