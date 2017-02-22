Российский сенатор, который голосовал за аннексию Крыма, остался «почетным гражданином Харькова»

Харьковская городская совет 22 февраля в отказалась отменить присвоение звания «почетный гражданин Харькова» члену Совета федерации России Александру Шишкину. Депутатское большинство, в которую входит фракция городского головы Геннадия Кернеса «Возрождение», отказалась включить этот вопрос в повестку дня сессии.

С инициативой отменить присвоение звания российском сенатору выступила фракция «Самопомощь». По словам депутата Игоря Черняка, почетным гражданином Харькова не может быть человек, который принимал участие в голосовании за аннексию Крыма и который в Украине персоной нон-грата.

Черняк рассказал Радіо Свобода, что еще в декабре подал проект решения о лишении Шишкина звания, но в горсовете отказываются его принимать. Депутат также обратился в Харьковскую областную прокуратуру о законности этого решения, а в Дзержинском районном суде Харькова это дело рассматривается уже третий год.

После отказа о включении вопроса Шишкина, депутаты из фракции «Самопомощь» пытались заблокировать трибуну, а затем покинули зал.

До начала сессии перед зданием Харьковского горсовета состоялся митинг. Несколько активистов требовали отменить предоставление Шишкину звание «почетный гражданин Харькова».

Мэр Харькова Геннадий Кернес назвал этих активистов «клоунами», а в декабре отмечал, что не планирует инициировать отмену почетного звания отношении члена комитета российского Совета Федерации по обороне и безопасности Александра Шишкина.

6 августа 2014 Харьковский горсовет большинством голосов присвоил звание «почетный гражданин Харькова» восьми лицам, среди которых двое граждан России – председатель совета директоров ОАО «МосСитиГрупп» Павел Фукс и член комитета российского Совета Федерации по обороне и безопасности Александр Шишкин. Кандидатуры обоих были внесены Украинской православной церковью (Московского патриархата).

В тот же день министр внутренних дел Арсен Аваков потребовал от Верховной Рады принять решение относительно действий Харьковского горсовета, который присвоил звание почетного гражданина Шишкину. Прокурор Харькова подготовил административный иск в Харьковский окружной административный суд о признании незаконным и отмене решения горсовета. 28 августа 2014 Харьковский окружной административный суд в полном объеме удовлетворил административный иск прокурора.

Однако горсовет обжаловал решение суда первой инстанции и добился его отмены. При рассмотрении дела в Верховном административном суде была изменена подсудность и дело направили на новое рассмотрение в Дзержинский райсуд Харькова.

В сентябре 2015 Александра Шишкина включили в список лиц, в отношении которых Украина ввела санкции, в том числе и запрет на въезд.