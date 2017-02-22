Крымские активисты намерены провести митинг памяти Тараса Шевченко в Симферополе

В подконтрольную Кремлю администрацию Симферополя крымские активисты 22 февраля подали уведомление о проведения мероприятия ко дню рождения украинского поэта, писателя, художника Тараса Шевченко, которое планируют провести 9 марта. Об этом в Фейсбуке сообщил активист Украинского культурного центра в Крыму Леонид Кузьмин.
Как следует из документа, копия которого опубликована в Фейсбуке, митинг памяти Тараса Шевченко планируют провести 9 марта с 17:00. до 18.00 в Симферополе, на площади близ памятника украинскому поэту. Предварительно заявлено о двадцати участниках мероприятия.
В числе организаторов митинга указаны активисты Украинского культурного центра в Крыму Леонид Кузьмин и Елена Попова.
В 2015 году симферопольцы планировали провести митинг в честь 201-летия Шевченко возле памятника украинскому поэту. Однако симферопольская администрация отказала им в этом и согласовала проведение митинга в Гагаринском парке возле скульптуры «Три грации».
Несмотря на это, горожане несли цветы к памятнику Кобзарю на улице Севастопольской. Когда люди стали расходиться, сотрудники полиции задержали организатора акции – Леонида Кузьмина и еще двух активистов. По словам полицейских, поводом для задержания стало использование на митинге украинской символики. Позже активистов отпустили, а позднее – судили.
В 2016 году активистам отказали в проведении мероприятия, и вызвали в управление российской прокуратуры по Крыму, где предупредили о недопустимости проведения акции возле памятника Тарасу Шевченко.
9 марта Украина и украинская диаспора во всем мире празднуют 202-ю годовщину со дня рождения Кобзаря – украинского поэта и художника Тараса Шевченко.
Поклонники творчества поэта, который стал символом украинской культуры, примут участие в возложении цветов к памятникам Шевченко в разных городах Украины и мира. Традиционно к этой дате проходят конференции, круглые столы, посвященные его творчеству.
В Крыму возле памятника Тарасу Шевченко в Симферополе весной 2014 года активисты собирались на проукраинские антивоенные акции протеста.
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