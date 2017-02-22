В Крыму назначили нового заместителя Аксенова

Подконтрольный Кремлю парламент Крыма согласовал назначение на должность вице-премьера полуострова. Им стал бывший директор российской компании «Нортгаз» Борис Зимин.

Как отметил глава Аксенов, Зимин будет курировать топливно-энергетический комплекс и сферу жилищно-коммунального хозяйства.

«Молодой человек, работал на материке в газовой сфере. Уверен, даже если и не было соответствующего опыта работы, но энергия и желание помочь Крыму поможет молодым людям непосредственно участвовать в работе правительства», – сказал Аксенов, сообщают РИА Новости Крым.

Борис Зимин – бывший генеральный директор российского ЗАО «Нортгаз». Родился 29 августа 1973 в Москве, окончил Московский государственный технический университет (МГТУ) им. Н.Э. Баумана по специальности «Материаловедение в машиностроении», Московскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция». С октября 2005 года – заместитель генерального директора по сбыту ЗАО «Нортгаз», с декабря 2008 – генеральный директор ЗАО «Нортгаз».

