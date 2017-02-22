ГПУ: дело капитана судна Sky Moon, заходившего в закрытые порты Крыма, передали в суд

Военная прокуратура Южного региона Украины направила в суд обвинительное заключение в отношении капитана танзанийского судна, которое незаконно заходило в закрытые порты Крыма, сообщает 22 февраля пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

В ведомстве сообщают о завершении досудебного расследования в отношении гражданина Сирии, капитана судна Sky Moon, который обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

«Установлено, что указанное лицо, действуя по предварительному сговору с представителем судовладельца, отправителями и получателями грузов, в течение 2016 года восемь раз обеспечивал заходы морского судна в закрытые крымские порты Керчи, Феодосии и Севастополя», – говорится в сообщении.

По данным следствия, капитан перемещал в Турцию и Молдовы металлолом, кальцинированную и техническую соду, семена льна, «зная о временном закрытии для судоходства морских портов на временно оккупированной территории Украины и принятия международным сообществом санкций в отношении Российской Федерации в связи с оккупацией территории АР Крым».

За совершение этого преступление военная прокуратура также привлекает к уголовной ответственности представителя судовладельца, который в декабре 2016 года пытался подкупить военного прокурора, отметили в ведомстве.

В начале декабря 2016 года украинские пограничники задержали судно Sky Moon под флагом Танзании, которое заходило в аннексированный Крым. Военная прокуратура Украины привлекла к уголовной ответственности капитана Sky Moon.

В июне 2014 года Украина закрыла для судоходства морские порты на территории оккупированного Крыма: в Евпатории, Керчи, Севастополе, Феодосии, Ялте, а также информировала об этом международные организации.

В 2014 году в уголовный кодекс Украины была внесена статья №332-1, ею предусмотрена ответственность за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.