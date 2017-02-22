В Крыму количество строений, подлежащих сносу, выросло до девяти тысяч – Аксенов

В Крыму на снос построек, объявленных незаконными, выделено в 2017 году 1 млн рублей, всего на полуострове насчитали более девяти тысяч таких построек, сообщил назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов во время отчета о результатах деятельности крымского правительства за 2016 год.

Доклад Аксенова заслушали на заседании подконтрольного Кремлю парламента Крыма 22 февраля.

По словам Аксенова, по поручению президента России Владимира Путина разрабатывается проект нормативно-правового акта, который «упростит процедуру сноса незаконных сооружений».

В конце января 2017 года подконтрольная Кремлю министр имущественных и земельных отношений Крыма Анна Анюхина утверждала, что в результате инвентаризации на территории Крыма, было выявлено более трех тысяч самовольно построенных объектов строительства.

Глава крымского ведомства отметила необходимость продления срока инвентаризации самостроев до 1 апреля 2017 года.

Подконтрольные Кремлю власти Алушты намерены обратиться в суд с исками о сносе десяти объектов, которые якобы незаконно возведены в прибрежной зоне.

В Ялте 17 февраля снесли «незаконные торговые объекты», расположенные на территории, принадлежащей ООО Парк-отель «Марат».

Подконтрольный Кремлю глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов в конце сентября 2016 года распорядился полностью зачистить плато горы Ай-Петри от строений, признанных незаконными. Кроме того, Аксенов пообещал, что плато Ай-Петри будет включено в состав Ялтинского горно-лесного природного заповедника.