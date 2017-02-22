Оператор Керченской переправы сообщил о возможной остановке паромов из-за шторма

В акватории Керченского пролива в ближайшие четыре дня ожидаются нестабильные погодные условия и шторм, в связи с чем может возможна остановка работы паромов. Об этом 22 февраля сообщает пресс-служба оператора переправы ООО «Морская дирекция».

«С 23 по 26 февраля ожидаются нестабильные погодные условия, возможно периодическое увеличение скорости ветра до 20 метров в секунду и более, вероятны приостановки судов на 8-12 и более часов», – сказано в сообщении.

Накануне из-за обледенения в Азовском море и движения льда по Керченскому проливу, на линии паромной переправы оставили только три парома «Крым», «Ейск» и «Борис Штоколов». В связи с этим со стороны аннексированного Крыма, а также со стороны соседней России наблюдалось скопление грузового транспорта.

Паромная переправа через Керченский пролив является основной транспортной артерией, которая соединяет Крым с Краснодарским краем России. По украинскому законодательству, въезд в Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению при пересечении государственной границы.