МИД Украины, после обысков и задержаний в Симферополе, требует от России прекратить репрессии

Украина требует от России прекращения репрессий в Крыму, сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца в Твиттере 22 февраля, комментируя задержание российскими более десяти крымчан в Симферополе накануне, 21 февраля.

«Оккупант усиливает политические преследования накануне 26.02 – дня сопротивления АРК оккупации. Требуем от России прекращения репрессий», – сообщила пресс-секретарь МИДа Марьяна Беца.

В Крыму, в микрорайоне Каменка в Симферополе, утром 21 февраля, российские силовики провели обыск в доме Марлена Мустафаева.

Позже стало известно о задержании более 10 человек, которые пришли к дому Марлена Мустафаева. Перед тем как задержать людей, сотрудники полиции по мегафону объявили, что собравшиеся нарушают законодательство о проведении массовых мероприятий.

В подконтрольном Кремлю Киевском райсуде Симферополя Марлену Мустафаеву присудили 11 суток административного ареста. Мустафаеву вменяют нарушение статьи 20.3 часть 1 КоАП России (пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики). Причиной стал пост в социальной сети «ВКонтакте», сделанный в июле 2014 года с изображением символики организации Хизб ут-Тахрир.

Части крымчан, задержанных 21 февраля в микрорайоне Каменка Симферополя, присудили по пять суток административного ареста. На задержанных составили протокол по статье 20.2 КоАП России (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга).

Российские силовики не комментируют обыски и задержания, которые они проводят в Каменке.

Министерство иностранных дел Украины не единожды выражало обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму, а также призывало Россию прекратить осуществление давления на местных жителей, освободить всех задержанных и заключенных по политическим мотивам украинцев.