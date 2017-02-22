Пока Крым аннексирован, санкции в отношении России будут сохраняться – МИД Швеции

Европейские санкции против России продолжат действовать, «пока Крым остается российским». Об этом в интервью «Дождю» заявила министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем.

«Наши санкции, решение о которых принималось в ЕС, связаны с тем, что произошло в Крыму... Участок территории был незаконно отнят у другой европейской страны. В соответствии с европейской политикой безопасности это запрещено», – сказала Вальстрем и потом добавила, что «пока Крым аннексирован, сохраняться и наши санкции».

При этом Вальстрем, которая 21 февраля посетила Москву для встречи с российским министром иностранных деле Сергеем Лавровым, отметила, что Швеция готова сотрудничать с Россией по другим направлениям.

Накануне сообщалось, что во время встречи Лаврова и Вальстрем, российский министр пригласил шведских коллег на официальном и неофициальном уровнях посетить Крым, чтобы «убедиться в том, как на самом деле там обстоят дела».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».