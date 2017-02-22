Начало строительства трассы «Таврида» в Крыму перенесли на март 2017 года. Такую дату озвучил назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов во время отчета о результатах деятельности крымского правительства за 2016 год.

Доклад Аксенова заслушали на заседании подконтрольного Кремлю парламента Крыма 22 февраля.

«Строительство объекта начнется в марте текущего года», – отметил Сергей Аксенов.

По его словам, трассу «Таврида» обещают ввести в эксплуатацию в двухполосном варианте в 2018 году, окончательная сдача трассы в первоначально запланированном четырехполосном варианте ожидается в 2020 году.

Накануне депутат подконтрольного Кремлю крымского парламента Леонид Бабашов заявил, что на совещании в министерстве транспорта Крыма запланировали начало строительства трассы «Таврида» на февраль 2017 года.

Российский премьер Дмитрий Медведев утверждал, что средства на строительство автострады «Таврида» правительство России нашло «не без труда».

Изначально ориентировочная стоимость трассы «Таврида» составляла 43 миллиарда рублей. Затем проект подорожал сначала до 85 миллиардов, а позже – до 139 миллиардов рублей.

Сдать в эксплуатацию трассу «Таврида» планировали в 2018 году, однако начальник подконтрольной России службы автомобильных дорог Крыма Александр Мохна сообщил о сдвиге сроков строительства на два года.