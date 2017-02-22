Порошенко: три года назад «зеленые человечки» начали незаконную аннексию Крыма

Российская агрессия в отношении Украины продолжается три года, начиная с момента незаконной аннексии Крыма, заявил президент Украины Петр Порошенко на оперативном сборе руководящего состава Вооруженных Сил Украины 22 февраля в Киеве.

Порошенко поблагодарил украинских военных за «надежную защиту страны от российского агрессора» и напомнил о том, что российская агрессия «в разных формах и с разной степенью интенсивности продолжается уже три долгих года».

«Ведь именно в это время три года назад так называемые «зеленые человечки» начали незаконную аннексию Крыма», – сказал украинский президент.

Петр Порошенко отметил, что благодаря усилиям военных, дипломатов, волонтеров, удалось приостановить российское наступление.

«Мы освободили часть захваченных территорий и локализировали театр военных действий», – отметил украинский президент.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».