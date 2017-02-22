Российский адвокат в Верховной Раде планирует доложить о ситуации в Крыму

Российский адвокат Николай Полозов, защитник крымских татар в ряде судебных разбирательств на полуострове прибыл в Киев. 23 февраля в рамках «Дня Крыма» в Верховной Раде Полозов представит свой доклад о положении на полуострове, «деле 26 февраля», о том, «как эти события повлияли на жизнь крымчан за прошедшие три года» и поделится с украинскими депутатами свежей информацией из Крыма. Об этом Полозов рассказал в комментарии Крым.Реалии.

«На мой взгляд, необходимо дополнительно информировать народных депутатов Верховной Рады о том, чем обернулись эти события, что послужило предпосылками для этих событий. Думаю, все вместе – и эксперты, и депутаты – подумают, какие дальнейшие шаги нужно выработать. Разговор, естественно, будет идти о том, что делать дальше», – сказал адвокат.

Начиная с 23 февраля по всей Украине запланировано проведение ряда мероприятий, посвященных «Дню сопротивления Крыма российской оккупации». Крупнейшими из них станут «День Крыма» в стенах Верховной Рады Украины, международный форум в клубе Кабинета министров, ряд телемарафонов и гражданское шествие по центральным улицам Киева.

В отношении адвоката Николая Полозова в Крыму 20 декабря возобновили уголовное дело. Основной целью таких действий российской правоохранительной системы в Крыму правозащитники считают желание отстранить Полозова от защиты в «деле Умерова».