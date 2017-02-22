Глава Минюста Украины назвал фамилии российских военных, помогавших захватить Крым

Министр юстиции Украины Павел Петренко назвал фамилии российских военных, которые «координировали операцию по захвату Крыма». Об этом Петренко сообщил в интервью украинскому изданию Liga.net, опубликованному 22 февраля.

По словам Петренко, украинский Минюст собрал доказательства российского участия в незаконной аннексии Крыма, которые добавлены в иск для Европейского суда по правам человека, однако не всю информацию он может обнародовать сейчас.

«Информация, которую я могу раскрывать на данном этапе следствия, – это список лиц, которые в ходе аннексии полуострова Крым осуществляли агитацию украинских военнослужащих к переходу на службу в Вооруженные силы России: Галкин А. И. (командующий войсками Южного военного округа, генерал-полковник), Куликов В.В. (заместитель командующего ЧФ РФ, контр-адмирал), Мирнов В.В. (заместитель начальника центра связи ЧФ РФ), Остриков О.Л. (начальник береговых войск ЧФ РФ в АР Крым, генерал-майор) и ряд других», – цитирует издание министра Юстиции Украины Павла Петренко.

Он добавил, что министерство до сих пор работает со свидетельскими показаниями очевидцев.

«Свидетели очень разные. Военнослужащие, которые вышли из Крыма, крымские татары, гражданское население. В среднем в день мы опрашиваем по два-три человека. Это огромная работа. Мы фиксируем информацию от них и направляем ее в ЕСПЧ», – добавил Петренко.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».