Аксенов переложил вину за состояние крымских дорог на подрядчиков

Назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов утверждает, что вина за неполное освоение средств, выделенных на развитие дорожного комплекса Крыма, лежит на неквалифицированных подрядчиках. Об этом Аксенов сообщил во время отчета о результатах деятельности крымского правительства за 2016 год на заседании подконтрольного Кремлю парламента Крыма 22 февраля.

По его словам, за 2016 год на развитие дорожного комплекса Крыма было выделено более 16 млрд рублей, из них было освоено около 82% средств из-за «низкой квалификации подрядных организаций».

«В этом году в рамках 44-го федерального закона к работе будут привлечены более опытные, добросовестные и системные подрядчики, с которыми подобных проблем не возникнет. При этом качество всех работ будет проверено с участием правоохранительных органов и Счетной палаты», – сказал российский глава Крыма.

Среди обещаний, данных крымчанам российскими властями после аннексии полуострова в 2014 году, особое внимание уделили обновлению дорожной сети полуострова. Эти планы впоследствии были внесены в российскую целевую программу социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года. На их реализацию предусмотрено более 100 миллиардов рублей. Тем не менее, эти обещания не выполнены, дороги на полуострове разрушаются из-за увеличения количества груженного транспорта.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».