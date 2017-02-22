В аннексированном Крыму стартовало строительство автомобильного подхода, ведущего к строящемуся мосту через Керченский пролив. Как сообщают крымские СМИ, назначенный Кремлем глава полуострова Сергей Аксенов и руководитель Росавтодора Роман Старовойт заложили гранитный камень с установленной табличкой, датированной днем начала строительства – 22 февраля 2017 года.

«Это настоящий праздник для крымчан и знаковое событие. Я уверен, что хватит силы и воли, чтобы завершить строительство в установленные сроки», – цитирует Аксенова ТАСС.

По словам Старовойта, планируется открыть трассу к декабрю 2018 года. Он добавил, что стоимость автоподхода составляет 7,1 млрд рублей, ожидаемая протяженность – 8,6 км с четырехполосным движением и скоростью движения 80-120 км/час.

Ранее сообщалось, что правительство России назначило компанию российского миллиардера Аркадия Ротенберга «Стройгазмонтаж» единственным исполнителем работ по строительству железнодорожных подходов к Керченскому мосту с крымской стороны.

О необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма – в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию – летом 2019-го.

В начале июля инфоцентр «Крымский мост» сообщал, что общая стоимость строительства моста через Керченский пролив из России в Крым составит 227,92 млрд рублей в ценах соответствующих лет.

До этого сообщалось, что правительство России отложило начало временной эксплуатации железнодорожной части моста через Керченский пролив на год – с декабря 2018 на декабрь 2019 года.

Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году – после аннексии Крыма Россией.