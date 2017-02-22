Россия разместит три дивизии на западной границе – Шойгу

Россия намерена завершить формирование четырех новых дивизий, сообщил российский министр обороны Сергей Шойгу 22 февраля в ходе выступления на «правительственном часе» в Государственной думе.

«Рассчитываем в этом году завершить размещение трех дивизий на западной и юго-западной границе. Продолжается активная работа по защите Курил, там у нас в этом году также должна разместиться дивизия», – отметил Шойгу.

На Западе Россия граничит с Финляндией, Эстонией, Латвией, Беларусью и Украиной.

Украина не контролирует часть своей восточной границы с Россией, прилегающей к территориям, подконтрольным группировкам «ДНР» и «ЛНР».

После российской аннексии Крыма на Донбассе продолжается вооруженный конфликт. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов и невыполнении Минских соглашений. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы». По Минским договоренностям Москва заявляет, что является лишь гарантом их исполнения, но не стороной и не имеет никаких обязательств по ним.

Кроме того, с русской на неподконтрольную Киеву территорию Украины уже более полусотни раз поступали «гуманитарные конвои». 21 февраля Государственная пограничная служба Украины заявила о наличии в составе колонны машин радиационной, химической и биологической защиты.

Контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе неоднократно объявляла режим тишины, однако обстрелы продолжаются, а стороны конфликта обвиняют друг друга в нарушении режима тишины.