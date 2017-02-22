В Крыму сгорел бензовоз, водитель погиб – спасатели

В Симферополе 22 февраля, на Евпаторийской объездной дороге, перевернулся бензовоз, в результате чего автомобиль сгорел на месте, а водитель погиб. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России по Крыму.

В ведомстве отметили, что сообщение о ДТП поступило спасателям в 14:10, для ликвидации возгорания к месту происшествия были направлены сотрудники пожарной службы, дорожной инспекции и «скорой помощи».

«По прибытию к месту вызова спасатели выяснили, что на участке Евпаторийской объездной дороги автомобиль «ГАЗ», перевозивший горюче-смазочные материалы, опрокинулся на бок и загорелся. Также в результате аварии произошел разлив топлива. Загорание автомобиля произошло настолько быстро, что водитель не успел покинуть кабину автомобиля и получил травмы, несовместимые с жизнью. Других пострадавших нет», – говорится в сообщении.

Во время тушения пожара, площадь которого составляла 20 квадратных метров, сотрудники дорожной инспекции перекрыли движение по Евпаторийской объездной дороге.

Причины происшествия устанавливают эксперты, отметили в ведомстве.