К третьей годовщине «Дня сопротивления Крыма российской оккупации», 26 февраля, в нескольких странах анонсируют акции в поддержку территориальной целостности Украины. Об этом 22 февраля на своей странице в Фейсбуке написала первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар.

Она сообщила, что к активистам в Украине в «День сопротивления российской оккупации Крыма» присоединятся и неравнодушные в Турции, Иордании, Израиле и Франции».

«Мы будем проводить флешмоб возле Эйфелевой башни, раздавать флаеры и просто информировать людей о том, что происходит в Крыму», – заявил в комментарии Крым.Реалии координатор мероприятия во Франции Владимир Когутяк.

По информации Эмине Джеппар, во Франции также планируют провести митинг, в рамках которого участники придут с плакатами в центр Парижа и на французском языке напомнят, что Крым – это Украина.

В Иордании 26 февраля планируют провести манифестацию на главной площади в Аммане.

«К нам должны присоединиться представители посольства Украины в Иордании. В рамках мероприятия будет произнесена небольшая речь, после чего мы зачитаем авторское стихотворение о Крыме нашей поэтессы Виктории Брычковой – Абу Кадум. Также планируем распространять листовки на английском и арабском языках о ситуации на полуострове. Будем петь патриотические украинские песни. Всего на мероприятии ожидаем участие порядка 20 человек. Основная цель этой акции – рассказать местным жителям о нашей позиции: мы считаем, что Крым является частью Украины и выступаем против российской агрессии», – заявила Крым.Реалии активистка Украинского культурного центра «Українська хата в Йорданії» Ольга Завидняк.

В Израиле, по словам Эмине Джеппар, планируют организовать митинг в поддержку Крыма на набережной Тель-Авива.

Инициаторами акций выступили участники мировой сети народных дипломатов Украины Global Ukraine. Организаторы утверждают, что окончательный список стран, в которых пройдут акции, может меняться.

Ранее сообщалось, что по всей Украине запланировано проведение ряда мероприятий, посвященных «Дню сопротивления Крыма российской оккупации». Крупнейшими из них станут «День Крыма» в стенах Верховной Рады Украины, международный форум в Кабинете министров, ряд телемарафонов и гражданское шествие по центральным улицам Киева.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».