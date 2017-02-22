В аннексированном Крыму в «Республиканской детской клинической больнице» состоялась презентация центрального стерилизационного отделения и мобильной кислородной станции. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю министерства здравоохранения Крыма.

«Кислородная станция представляет собой смонтированный в контейнере воздухоразделительный комплекс по получению из воздуха кислорода и заправки его в баллоны», – говорится в сообщении.

Как утверждает крымский министр здравоохранения Александр Голенко, станция вырабатывает 18 куб. метров кислорода в час и полностью обеспечивает потребность больницы в медицинском сертифицированном кислороде.

Кроме того, по информации пресс-службы, в больнице открылось центральное стерилизационное отделение, которое будет обеспечивать меры по обеззараживанию медицинских инструментов и медицинского оборудования.

«Отделение состоит из трех секторов: первый предназначен для приема использованных инструментов и отправки их в моечно-дезинфицирующие аппараты. Во втором секторе происходит мойка инструментов и их очищение от органических загрязнений. В третьем секторе производится стерилизация и полная обработка использованного многоразового оборудования», – сообщает пресс-служба министерства.

Накануне сообщалось, что в Крыму наблюдается катастрофическая ситуация с обеспечением медицинскими кадрами. После 2014 года медперсонал начал массово увольняться. Основная причина, как утверждается, «неверно взятый старт на интенсификацию труда медработников». Переход на российские стандарты привел к перегруженности врачей и медсестер бумажной работой.