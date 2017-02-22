Овсянников о чиновниках в Севастополе: «не хотят работать результативно»

В подконтрольном России правительстве Севастополя не хватает кадров, чиновники из соседней России не хотят приезжать на работу, а местные «не хотят работать результативно», заявил назначенный Кремлем исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников в интервью российскому агентству ТАСС, опубликованном 21 февраля.

По его словам, желающих из России перевестись на работу в Севастополь немного.

«Здесь ведь необходимо решать сложнейшие задачи. Двух своих нынешних заместителей я практически «взял» у других губернаторов, которые были не в восторге от этой ситуации. Поэтому, если складывается мнение, что компетентные руководители, квалифицированные управленцы, эксперты в своих областях наперебой звонят и говорят: «Мы хотим приехать работать» – то, поверьте, такой ситуации нет», – сказал Овсянников.

Он добавил, что сейчас в органах власти Севастополя есть свободные вакансии, но проблема с подбором кадров не решена.

«Количество дисциплинарных взысканий выросло в разы. Точнее, раньше их просто не было, а сейчас у трех из пяти моих заместителей есть выговоры. У некоторых руководителей департаментов уже по два-три выговора – они находятся в шаге от увольнения. Я бы уже сейчас расстался с рядом из них, но нет замены. Так что на все позиции нужны люди», – пояснил исполняющий обязанности губернатора Севастополя.

Овсянников подчеркнул, что сейчас работу чиновников начали оценивать строже, снизили базовую часть оплаты труда и «сделали акцент на мотивационной части», чтобы чиновники стремились «достигать результатов в своей работе».

Ранее Овсянников утверждал, что жители Севастополя не проявляют активности в конкурсе на замещение вакантных должностей в правительстве города.

По информации Овсянникова, раньше из 1 800 человек, работавших в правительстве Севастополя, только около 70 – приехали из соседней России.