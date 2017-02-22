Крымского активиста вызывают в «Центр Э» в связи с его интервью для Крым.Реалии

В Крыму российские силовики вызывают активиста, представителя неформальной группы севастопольских анархистов Алексея Присяжнюка в центр борьбы с экстремизмом в связи с интервью, которое он дал для Крым.Реалии.

Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

В этом интервью Присяжнюк рассказал о митинге, который провели антифашисты Севастополя 19 января в память адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, убитых в Москве в 2009 году.

На том митинге организаторы установили на площади портреты Маркелова и Бабуровой и развернули лозунги: «Патриотизм пахнет войной», «Патриотизм и национализм = война», «Главный враг – в своей стране», «Фашизм умрет вместе с олигархами», «Да – советам, нет – войне», «Нет фашизму всех мастей – от подворотни до властей», «Все разные, все равные».

Участники митинга в своих выступлениях заявили, что Маркелова и Бабурову убили современные фашисты.

Министерство иностранных дел Украины не единожды выражало обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму, а также призывало Россию прекратить осуществление давления на местных жителей, освободить всех задержанных и заключенных по политическим мотивам украинцев.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».