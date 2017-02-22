Украина располагает доказательствами того, что Россия «активно реализовывала план по захвату Крыма» в 2013 году, и бывший украинский президент Виктор Янукович об этом знал, сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко в интервью украинскому изданию Liga.net, опубликованном 22 февраля.

По его словам, доказательства этого, полученные от Минобороны Украины и показаний свидетелей, уже добавлены в первый иск страны против России в Европейский суд по правам человека.

«Все говорит о том, что план по захвату Крыма в активной фазе реализовывался уже в 2013 году. И об этом точно знал Янукович. Он не мог не знать, будучи президентом. Шла переброска в Крым вооруженных сил России, диверсионная работа с местными органами власти. Много других подтверждений, которые я не могу разглашать. Это опровергает заявления России, что она вступились за «братский крымский народ», когда «киевская хунта» захватила власть в Украине», – сказал Павел Петренко.

Российские СМИ 22 февраля распространили заявление бывшего президента Украины Виктора Януковича, который утверждает, что «не обращался к России с просьбой ввести войска в Украину».

В январе 2017 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что главная военная прокуратура получила от секретариата ООН фотокопию заявления Януковича с просьбой ввести войска России в Украине.

В апреле 2014 года Янукович утверждал, что просил президента России Владимира Путина использовать российские войска в Украине. Янукович заявил, что это сделал для защиты граждан Украины.

Виктор Янукович является фигурантом нескольких уголовных дел в Украине, в частности, превышение им полномочий с ноября 2013 года по февраль 2014, о массовых убийствах активистов Майдана, а также по факту захвата им государственной власти 2010 года.

Янукович сбежал из Украины в феврале 2014 после массовых расстрелов участников протестов на площади Независимости в Киеве. С тех пор он скрывается на территории России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».