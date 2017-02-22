В России ввели штрафы для провайдеров, которые не выключили «запрещенные» сайты

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит наказание в виде штрафов для интернет-провайдеров, которые не ограничили доступ к сайтам, «запрещенным» властью.

Суммы штрафов, в зависимости от объема нарушения, составляют от 5000 до 100 000 рублей (сейчас это от более 2300 гривен до почти 46 500 гривен).

В России интернет-провайдеры и раньше были обязаны перекрывать доступ к сайтам или страницам, внесенным в «черный список» «Роскомнадзора», в течение 24 часов от внесения в этот список, но прямого наказания за это до сих пор не было.