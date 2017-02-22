В Керчи на участке, где заканчивается строительство домов для жителей Цементной слободки, которых обещают отселить из-за строительства подходов к Керченскому мосту, постоянно прорывают канализационные трубы, сообщают местные СМИ.

Как сообщил 22 февраля сайт «Керчь – мой город», этот вопрос подняли на встрече жителей Цементной слободки с министром строительства и архитектуры Сергеем Кононовым, назначенным главой подконтрольного Кремлю правительства Крыма Сергеем Аксеновым курировать стройку в Керчи.

«Озвучили вопрос постоянно текущей по территории микрорайона канализации, которую никто не собирается чинить капитально, а латки помогают лишь на одну-две недели. Сергей Кононов попросил записать этот вопрос протокольно, и обсчитать, во что обойдется капитальный ремонт канализации», – говорится в сообщении.

Как сообщается, жителей Цементной слободки обещают начать переселять в новое жилье в первой декаде марта, на переселение отведут две недели, городские власти «обещают предоставить транспорт и грузчиков бесплатно».

Ранее строительство домов для жителей Цементной слободки обещали закончить до 25 февраля. Такую дату называл подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов.

Из-за строительства моста через Керченский пролив на Цементной слободке в Керчи планируют расселить 8 домов, в которых проживают 185 человек. Новое жилье для переселенцев обещали построить к концу октября 2016 года, затем сроки несколько раз сдвигали.

Жители Керчи, проживающие в районе Цементной слободки, ранее заявляли, что готовы переселиться ради строительства Керченского моста, но только в «качественные и равноценные квартиры». В случае, если не удастся договориться с местными властям, керчане намерены жаловаться в Москву.