Президент RFE/RL: суть «дела Семены» – криминализация определенных политических мнений

Суть дела против крымского журналиста Николая Семены – это криминализация определенных политических мнений, что противоречит девятнадцатой статье всеобщей Декларации прав человека. Такое мнение выразил президент корпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода (RFE/RL) Томас Кент в интервью Укринформу.

«Но я не думаю, что сам по себе приговор и тюремный срок журналисту за его колонку на веб-сайте выгоден самим российским властям. Крым.Реалии – платформа для новостей и свободной дискуссии об истории и будущем Крыма. Одни люди думают, что будущее Крыма связано с Россией, другие думают, что оно связано с Украиной. На сайте был опубликован очень большой диапазон мнений. Но, выглядит так, что в Крыму есть свобода для мнений одних людей, и нет свободы для мнений других», – отметил он.

Кент считает нелогичным и непонятным дело против Николая Семены: «разве российская власть в Крыму настолько слаба, что колонка комментатора способна угрожать «территориальной целостности Российской Федерации».

По его мнению, демократические страны не должны устанавливать цензуру во время войны.

«На мой взгляд, цензура не способствует правде. Некоторые страны используют цензуру под предлогом предотвращения разглашения государственных секретов. Но когда создаешь такие законы, то они часто используются в других целях, просто для запрета определенных мнений», – отметил Томас Кент.

Весной 2016 года в Крыму прошли массовые обыски, в том числе, у независимых журналистов, которых подозревали в сотрудничестве с Крым.Реалии. В отношении Николая Семены возбудили уголовное дело по подозрению в призывах к нарушению территориальной целостности России. Следствие этой страны запретило ему покидать полуостров.

7 декабря следователь предъявил журналисту Николаю Семене обвинение в окончательной редакции в уголовном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 280.1. Уголовного кодекса России «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Уголовное дело, составленное следователями, состоит из 6 томов, адвокаты приступают к изучению материала.

На допросе ФСБ Николай Семена заявил, что в своих материалах реализовывал право на «свободное выражение мнения».

Защита Николая Семены, Международная и Европейская Федерация журналистов, а также офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова призвали ФСБ России выпустить журналиста из Крыма на лечение, положительного ответа пока добиться не удалось.

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму, в частности, журналиста Николая Семены, и призвало прекратить давление на него.