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Депутат вступился за семьи Симферополя, которым выделили землю на свалке

Степан Кискин, архивное фото

Степан Кискин, архивное фото

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Депутат подконтрольного Кремлю Симферопольского горсовета Степан Кискин в открытом обращении к назначенному главе Крыма Сергею Аксенову и другим чиновникам призвал дать правовую оценку выделению земельных участков под жилищное строительство многодетным семьям Симферополя на территории свалки и выделить новые участки для строительства.

«Ко мне через социальные сети обратились десятки неравнодушных граждан с просьбой защитить многодетные семьи от произвола чиновников, допустивших выделение земельных участков на территории свалки. Выражаю волю своих избирателей, прошу разобраться в сложившейся ситуации», – написал Кискин в обращении.

Ранее крымские СМИ сообщали, что в Симферополе многодетные семьи получили участки для жилищного строительства на экологически опасной свалке. По информации, участки по 6 соток получили 210 многодетных семей Симферополя.

До этого в департаменте административно-технического контроля подконтрольной Москве администрации Симферополя сообщили о 250 локальных свалках, обнаруженных в черте города.

На данный момент в Крыму находится 28 полигонов ТБО, однако, по словам нынешнего крымского министра экологии и природных ресурсов Геннадия Нараева, функционировать могут только девять.

Председатель республиканской ассоциации «Экология и мир» академик Виктор Тарасенко неоднократно заявлял, что из всех полигонов законным природоохранным требованиям соответствуют только два – в Белогорском и Ленинских районах Крыма.

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