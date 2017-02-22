Во Львове началась акция в поддержку детей крымских политзаключенных

Во Львове стартовала акция по сбору средств в поддержку детей крымских политических заключенных. Об этом сообщает пресс-служба организации «Крым SOS».

«Родные незаконно заключенных крымчан находятся в сложном материальном и моральном положении, поэтому ОО «Крым SOS» объявляет о начале акции по сбору средств в поддержку 67 детей политических заключенных», – говорится в сообщении.

Как сообщается, сбор средств будет проходить с 20 февраля по 5 марта. Информация о всех собранных средствах будет опубликована после завершения акции на сайте организации.

После аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, крымских активистов и членов Меджлиса. Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление на него. Также МИД обратился к международному сообществу, чтобы те применили все возможные виды правового и политического давления на Россию с целью прекращения ею тоталитарных методов подавления прав человека и свободы слова, а также освобождения всех содержащихся украинских политзаключенных и заложников.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».