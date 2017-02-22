Овсянников поздравил севастопольцев с Днем защитника Отечества и «Днем Народной воли»

В Севастопольском академическом русском драматическом театре имени Луначарского состоялось торжественное собрание по случаю Дня защитника Отечества и «Дня Народной воли», сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю правительства города.

Глава Севастополя Дмитрий Овсянников поздравил ветеранов, моряков-черноморцев, воинов-интернационалистов и вручил им благодарственные письма.

«В Севастополе нет более почетного и важного дела, чем защита родной земли. Сегодняшние защитники Отечества – первые на страже Родины и мы уверены, что безопасность России находится в надежных и сильных руках! Символично, что три года назад именно в День защитника Отечества, продолжая героические традиции воинов Севастополя, жители города громко и уверенно заявили о выборе своего будущего – возвращении в родную гавань», – заявил Овсянников.

В 2015 году в аннексированном Крыму был установлен «День народной воли» 23 февраля.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».