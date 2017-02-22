Кабмин одобрил докапитализацию ПриватБанка на 9,8 миллиардов гривен

Кабинет министров одобрил докапитализацию ПриватБанка на 9,8 миллиардов гривен путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа в обмен на акции банка. Об этом говорится в принятом 22 февраля постановлении №89.

«Это остаток суммы, предусмотренной для капитализации банка, которая не была осуществлена в 2016 году в полном объеме», – сообщается на сайте правительства.

Согласно обнародованной информации, капитализация ПриватБанка предусматривалась на сумму до 116,8 миллиардов гривен, однако пополнение уставного капитала банка в 2016 году произошло на сумму 107 миллиардов гривен.

18 декабря прошлого года правительство приняло решение о национализации ПриватБанка. По условиям национализации, еврооблигации ПриватБанка подлежали процедуре bail-in (конвертации долга кредиторов в капитал). Национальный банк Украины рассматривает их как обязательства, связанные с бывшими владельцами банка.

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's (S&P) 11 января понизило рейтинг ПриватБанка с уровня «R» (под наблюдением регулирующего органа) до «SD» (выборочный дефолт).