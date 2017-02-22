Следком России завершил расследование дела по лидерам крымской банды «Башмаки»

Двое лидеров ОПГ «Башмаки», которая действовала в Крыму в 1990-е годы, Александр Данильченко и Николай Кожухарь предстанут перед судом по обвинению в совершении ряда тяжких преступлений. Об этом сообщает 22 февраля пресс-служба управления Следственного комитета России по Крыму.

«Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 209 УК России (бандитизм), п. «а», «д», «ж», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью организованной группой), ч. 3 ст. 30 п. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство на убийство двух и более лиц) и ч. 3 ст. 222 УК России (незаконные приобретение, хранение, ношение оружия, совершенные организованной группой)», – говорится в сообщении.

По данным следствия, в 1990-х годах Виктором Башмаковым была организована преступная группа, в которую входило более тысячи человек. Они совершали преступления не только на территории Крыма, но и Украины, занимаясь вымогательством у предпринимателей денежных средств за осуществление якобы их охраны от посягательств иных преступных группировок. Впоследствии ОПГ получила название «Башмаки».

Экс-премьер Крыма Сергей Куницин, комментируя Крым.Реалии аресты лидеров ОПГ в Крыму, отметил, что Кожухарь и Данильченко «препятствовали управлению Крымом криминальным авторитетам из России», за что и поплатились.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».