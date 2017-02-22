Полторы тысячи крымчан подали заявки на приобретение жилья экономкласса – Минстрой Крыма

В аннексированном Крыму принято около 1500 заявлений от граждан на улучшение жилищных условий в рамках программы «Жилье для российской семьи». Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю министерства строительства и архитектуры Крыма.

«Органы местного самоуправления продолжают работу по формированию списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы «Жилье для российской семьи», реализуемой на территории Республики Крым по объекту «Жилые дома со встроенно-пристроенным предприятием торговли и общественного обслуживания по ул. 60 лет ВЛКСМ – ул. Чапаева в 8-ом микрорайоне города Евпатория, 157 жилая группа», – говорится в сообщении министерства.

По информации, чтобы принять участие в программе «Жилье для российской семьи», необходимо обратиться в органы местного самоуправления по месту жительства.

Ранее подконтрольные России власти Крыма заверили, что 67 жителей сельской местности получили социальные выплаты на улучшение жилищных условий на общую сумму 63,8 миллиона рублей.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».