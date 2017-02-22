Россиянин Анисифиров добился статуса беженца в Украине через суд

Российский активист Сергей Анисифоров добился статуса беженца в Украине через суд, подав иск против украинской Миграционной службы.

«Одесский Окружной апелляционный суд окончательно поставил точку в моем многолетнем деле. Суды длились почти три года, сегодня был восьмой. Суд обязал Миграционную службу Украины предоставить статус беженца или дополнительную защиту», – написал Анисифиров на своей странице в Фейсбуке.

Сергей Анисифиров просил убежища в Украине из-за возможных преследований со стороны российской власти, потому что он участвовал в событиях Майдана на стороне протестующих.

Ранее сообщалось, что в этом году статус беженца получили российские активисты Ирина Белачеу и Петр Любченков.

21 ноября 2013 в Украине начались акции протеста, известные как Евромайдан, которые также впоследствии назвали Революцией достоинства. Всего, по данным Генпрокуратуры, во время Майдана пострадали более 2000 человек, 104 из них погибли. Больше всего активистов погибли в феврале 2014 года. Впоследствии погибших участников акций протеста стали называть Небесной сотней.