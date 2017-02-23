В NASA сообщили об открытии новой звездной системы, где вероятна жизнь

В Национальной аэрокосмической администрации США сообщили, что нашли звездную систему из семи планет, вращающихся вокруг звезды-ультрахолодного карлика с обозначением TRAPPIST-1. По крайней мере на трех из этих планет возможно наличие воды в жидком состоянии, а затем и существования жизни биохимического типа, похожего на земной, сообщили на экстренной пресс-конференции.

Новая система, которую открыли исследователи, находится на расстоянии 39 световых лет от Земли. Все семь ее экзопланет имеют похожие на земные размеры и массы и почти наверняка имеют твердую поверхность. На планете TRAPPIST-1e температура атмосферы близка к земной. Ученые предполагают, что на планетах этой системы может быть вода и пригодная для дыхания кислородом атмосфера.

Ученые надеются благодаря дальнейшим исследованиям изучить состав газов в атмосферах этих планет и определить, не были ли они спродуцированы живыми существами.