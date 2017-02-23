Радио Крым.Реалии: Без транспортного сообщения: кому в Крыму не хватает автобусов?

Утром в эфире Радио Крым.Реалии говорят о проблемах общественного транспорта. 14 районов полуострова остаются без транспортного сообщения с городом. Решить проблему обещают в подконтрольном России правительстве Крыма. Здесь планируют выделить 32 миллиона рублей на пилотный проект в Белогорске и Белогорском районе. Почему транспорта в сельских районах не хватает? Смогут ли в Крыму создать эффективную коммуникацию между населенными пунктами? Как работает общественный транспорт в городах?

На эти вопросы нам ответит директор компании по моделированию транспортных потоков «А+С Украина» Дмитрий Беспалов. Ведущий – Сергей Громенко.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 (9:35 и 19:30 в Крыму) на средних волнах AM (частота 549 килогерц), в FM диапазоне (частота 100.7 мегагерц), а также на сайте Крым.Реалии. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.​