Турецкие военные позволили женщинам носить на службе исламские платки

Представители военных Турции сообщили, что изменили правила с тем, чтобы позволить женщинам-военнослужащим наряжаться на службе в платки, которые покрывают волосы и которые требует ислам.

Как сообщил чиновник средствам информации на условиях анонимности, изменение касается всех женщин-военнослужащих или курсантов военных училищ.

Издание «Хюрриет» добавило, что такие платки можно будет надевать под кепку или берет, предусмотренные униформой, при условии, что они будут того же цвета, что и форма, и однотонные.

Ранее в Турции уже сняли запрет наряжаться в платки исламского образца для женщин из состава гражданского персонала Вооруженных сил, сил береговой охраны и военизированной полиции.

Турция, преимущественно мусульманская по населению страна, официально является светской, публичное использование исламской одежды, вроде платков для женщин, до недавнего времени было запрещено и для государственных служащих или в университетах. Но властная неизменно с 2002 года Партия справедливости и развития, происходящая от своих исламистских предшественников, основанная Реджепом Тайипом Эрдоганом, который сейчас является президентом Турции, постепенно отменяла такие запреты на подчеркнуто исламский стиль одежды.