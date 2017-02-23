Масленицу в Севастополе планируют отметить «народными гуляниями»

В Севастополе 26 февраля на площади Нахимова планируют провести мероприятия в честь празднования Масленицы, сообщают РИА Новости Крым.

«Праздник начнется в 12.00. Развлекать жителей и гостей региона будет ялтинский театр клоунады «Портал». Помимо театральной части, программа будет включать всевозможные конкурсы, игры, танцы, в частности, перетягивание каната, соревнования в хоккей, хоровод, отгадывание загадок, рисунки на асфальте», – говорится в сообщении.

По информации СМИ, в этот же день праздничные мероприятия пройдут во многих районах Севастополя, в частности, на площади у комплекса «Корабел», на площади Захарова, во дворце культуры «Севастопольский», а также в селах Верхнесадовое и Фруктовое.

Празднования Масленицы пройдут также в Ялте, Симферополе и Евпатории.