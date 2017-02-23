МИД России решило «опровергать фейки западных СМИ»

В Министерстве иностранных дел России заявили, что создали на своем сайте рубрику, посвященную демонстрации материалов средств информации, что, по мнению Москвы, тиражируют ложную информацию о России.

Как сообщила на брифинге пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, первая такая подборка уже обнародована.

«Задача состоит в том, чтобы показать тенденцию и основные тренды в публикации «фейковых новостей» о нашей стране (России – КР), сделать все возможное, чтобы остановить их тиражирование», – сказала она.

Это сообщение вызвало немало вопросов, на многие из которых Захарова не смогла конкретно ответить.

В частности, на вопрос, попадет в этот раздел вероятная статья, в которой напишут, что в малазийский «Боинг» стрелял российский «Бук» (расследование катастрофы, произошедшей 2014 над оккупированной частью Донбасса, считает этот момент доказанн, но Россия продолжает отрицать это – КР), она ответила: «Мне даже в голову не может прийти, что такая статья появится, а надлежащей базы аргументов не будет. Такое разве возможно?»

В то же время она заверила, что никаких «репрессий» или санкций против авторов материалов, которые внесут в эту рубрику, не будет.

В первой подборке на сайте МИД России уже помещены пять материалов западных средств массовой информации – от крупных до малоизвестных региональных – в которых Москва увидела, по ее мнению, «ложную информацию».

Российские средства массовой информации, значительная часть которых подконтрольна Кремлю идет вслед за кремлевской линией, регулярно публикуют ложные материалы о событиях в других странах – в последнее время очень часто это касается публикаций в отношении Украины. Над распространением такой дезинформации работают и российские СМИ, работающих для зарубежных потребителей. Но Россия отрицает, что сознательно фальсифицирует события, на фоне обвиняет других в том, что они публикуют в отношении России сообщения, которые не соответствуют позиции Москвы.